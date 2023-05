Zweite private Mission auf ISS angekommen – erste saudische Raumfahrerin genießt Blick auf die Erde

Cape Canaveral. Auf der Internationalen Raumstation ISS tummeln sich inzwischen elf Menschen. Am Montag koppelte eine „Dragon“-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit vier Weltraumtouristen 430 Kilometer über der Erde an die ISS an. Sie wurden von der Besatzung aus den USA, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt.

„Das zeigt, wie der Weltraum alle zusammenbringt“, sagte die erste saudi-arabische Astronautin, die Stammzellenforscherin Rajjanah Barnaui bei der Ankunft. „Ich werde diese Erfahrung in vollen Zügen genießen.“ Ihr Landsmann Ali al-Karni widmete den Besuch allen Menschen in seiner Heimat. „Diese Expedition ist nicht nur für mich und Rajjanah. Diese Mission ist auch für die Menschen mit Ehrgeiz und Träumen“, sagte der Luftwaffenpilot.

Die Beiden werden von dem amerikanischen Geschäftsmann John Shoffner und der früheren Nasa-Astronautin Peggy Whitson begleitet. Sie arbeitet für das Unternehmen Axiom Space, das den zehntägigen Flug organisiert hat. Es hatte im vergangenen Jahr zusammen mit SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde Nasa erstmals einen Privatflug zur ISS organisiert.

Die Gäste sollen während ihres gut einwöchigen Aufenthalts auf der Raumstation Zugang zu den meisten Bereichen der ISS erhalten, Experimente machen, die Erde fotografieren und mit Schulkindern auf der Erde zusammengeschaltet werden.

Ex-Nasa-Astronautin: „Es war ein phänomenaler Flug“

„Das ist ein Traum, der für alle wahr geworden ist“, sagte Barnaui vor dem Abflug am Sonntag. „Einfach in der Lage zu sein, zu verstehen, dass dies möglich ist. Wenn ich und Ali es tun können, können sie es auch tun.“ Angeführt wurde die Mission von der ehemaligen Nasa-Astronautin Peggy Whitson, die inzwischen für Axiom Space arbeitet. Die frühere erste Kommandantin der ISS hält mit bis Sonntag 665 Tagen den Rekord ihres Landes für die längste Gesamtaufenthaltsdauer im All. Ebenfalls mit an Bord war der US-Geschäftsmann John Shoffner, der Besitzer eines Autorennstalls und früherer Rennfahrer ist.

Barnaui, die saudische Pionierin, genoss den Blick aus der unendlichen Weite auf die Erde offensichtlich. „Hallo aus dem Weltall! Es fühlt sich unglaublich an, die Erde von dieser Kapsel aus zu sehen“, sagte sie nach dem Eintritt in den Orbit. Al-Karni sprach von dem „Beginn einer großartigen Reise für uns alle“. Whitson erklärte: „Es war ein phänomenaler Flug“, während die Mitreisenden begeistert applaudierten.

Zu den Ticketpreisen machte Axiom keine Angaben. Beim ersten Privatflug im vergangenen Jahr war von 55 Millionen Dollar pro Person die Rede gewesen. Shoffner trägt seine Kosten selbst, für Barnaui und Al-Karnai zahlt Saudi-Arabien. Sie sind die ersten Vertreter ihres Landes seit 1985 im All. Damals war ein Prinz an Bord der Raumfähre „Discovery“ zu einem Weltraumflug gestartet.

