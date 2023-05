Zweite private Mission zur ISS gestartet – erste saudische Raumfahrerin genießt Blick auf die Erde

Cape Canaveral. Eine Gruppe Weltraumtouristen ist am Sonntag zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die „Dragon“-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Techmilliardär Elon Musk sollte voraussichtlich am Montag ihr Ziel erreichen. Organisiert wurde der bislang zweite Privatflug dieser Art zur ISS von dem privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space, das zusammen mit SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde Nasa im vergangenen Jahr erstmals Weltraumtouristen zur Raumstation gebracht hatte.

Mit an Bord befanden sich eine Stammzellenforscherin und ein Luftwaffenpilot aus Saudi-Arabien. Die Forscherin Rajjanah Barnaui ist die erste Frau aus dem Königreich, die an einem Flug ins All teilnimmt. Sie und der Luftwaffenpilot Ali al-Karni sind zudem die ersten Vertreter ihres Landes seit 1985, die dies tun. Damals war ein saudischer Prinz an Bord der Raumfähre Discovery im Rahmen des Nasa-Raumfahrtprogramms zu einem Weltraumflug gestartet.

Ex-Nasa-Astronautin: „Es war ein phänomenaler Flug“

„Das ist ein Traum, der für alle wahr geworden ist“, sagte Barnaui vor dem Abflug am Sonntag. „Einfach in der Lage zu sein, zu verstehen, dass dies möglich ist. Wenn ich und Ali es tun können, können sie es auch tun.“ Angeführt wurde die Mission von der ehemaligen Nasa-Astronautin Peggy Whitson, die inzwischen für Axiom Space arbeitet. Die frühere erste Kommandantin der ISS hält mit bis Sonntag 665 Tagen den Rekord ihres Landes für die längste Gesamtaufenthaltsdauer im All. Ebenfalls mit an Bord war der US-Geschäftsmann John Shoffner, der Besitzer eines Autorennstalls und früherer Rennfahrer ist.

Barnaui, die saudische Pionierin, genoss den Blick aus der unendlichen Weite auf die Erde offensichtlich. „Hallo aus dem Weltall! Es fühlt sich unglaublich an, die Erde von dieser Kapsel aus zu sehen“, sagte sie nach dem Eintritt in den Orbit. Al-Karni sprach von dem „Beginn einer großartigen Reise für uns alle“. Whitson erklärte: „Es war ein phänomenaler Flug“, während die Mitreisenden begeistert applaudierten.

Die Gäste sollen während ihres knapp über eine Woche dauernden Aufenthalts auf der Raumstation Zugang zu den meisten Bereichen der ISS erhalten, Experimente machen, die Erde fotografieren und mit Schulkindern auf der Erde zusammengeschaltet werden. Nachdem die Nasa den Weltraumtourismus lange Zeit gemieden hat, begrüßt sie ihn inzwischen mit zwei jährlich geplanten privaten Missionen.

Was Shoffner und Saudi-Arabien für die insgesamt auf etwa zehn Tage ausgelegte Mission zahlen mussten, teilte Axiom nicht mit. Mit Blick auf den ersten Privatflug zur ISS war jedoch von einem Ticketpreis von jeweils 55 Millionen Dollar die Rede gewesen.

RND/AP/dpa