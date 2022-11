﻿„Jordan ist mein Wunder“: Rostocker Junge erleidet Schlaganfall zwei Tage vor der Geburt

Rostock. „Ich trag’ dich durch die schweren Zeiten / So wie ein Schatten werd’ ich dich begleiten“ – wenn Udo Lindenberg seinen Hit anstimmt, kommen bei Janet Kopplin viele Emotionen hoch. „Er singt mir aus der Seele, das Lied hat mir in den dunkelsten Momenten Kraft gegeben“, sagt die 37-Jährige und blickt auf ein Bild ihrer drei Kinder. Darauf gedruckt ist ein QR-Code, der den Song abspielt. Ein Geschenk des Kindsvaters, neben ihrer Mutter einer der größten Anker der Rostockerin.

Das Wohnzimmer ist voll mit Babybildern ihrer Kinder. Unbeschwertes Lachen, das auf den ersten Blick nicht die schweren Zeiten erahnen lässt, die die vierköpfige Familie bis heute durchstehen muss.

Ihr Sohn Jordan Mika erlitt kurz vor seiner Geburt – noch im Mutterleib – einen Schlaganfall. Monatelang blieb der durch die Ärzte unerkannt. Heute sagt Janet Kopplin: „Die Ärzte hätten damals mehr tun müssen. Dadurch ging uns so viel wichtige Therapiezeit verloren“. Doch sowohl der heute Achtjährige als auch seine Mama sind Kämpfer. Aktuell will der Junge Fahrradfahren lernen und allein eine Tür aufschließen können. „Jordan ist mein Wunder, er wird so viel erreichen“, ist sich die Rostockerin sicher.

Schwangere Rostockerin stürzt auf Treppe – Baby erleidet Hirnblutung

Es ist Anfang Mai 2014: Die werdende Mama stürzt in der 38. Schwangerschaftswoche eine Treppe hinunter. Zwei Tage später muss das Baby per Kaiserschnitt geholt werden. „Es wurde ein Ultraschall von seinem Kopf gemacht, bei der die Ärzte eine rückläufige Hirnblutung zwischen den Hirnhälften feststellten“, berichtet Janet Kopplin. „Das hätte jedoch keine Auswirkungen, sagten die Ärzte zu mir. Doch ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl.“

Als sie mit ihrem Neugeborenen nach fünf Tagen entlassen wird, bleibt dieses ungute Gefühl. In den kommenden Wochen und Monaten fallen ihr immer mehr Unstimmigkeiten auf. „Jordan nahm seine Umwelt gar nicht wahr, auch sein linkes Ärmchen und Beinchen ignorierte er förmlich“, beschreibt die Rostockerin. Ihre damalige Kinderärztin habe sie nur belächelt, sie als Helikopter-Mutter abgestempelt. „Meine Hebamme hat meine Nerven gerettet und mich darin bestärkt, Jordan noch einmal neurologisch durchchecken zu lassen.“ Der Junge ist damals acht Monate alt.

Diagnose Schlaganfall: Ärzte dachten, Jordan würde nie laufen können

„Das EEG war auffällig. Damit war klar, dass etwas im Hirn nicht stimmt“, sagt die Alleinerziehende weiter. Ihr kommen die Tränen bei den Erinnerungen. „Der Chefarzt meinte, dass Jordan einen Schlaganfall hatte, der aufgrund der Vernarbung schon länger zurückliegen muss. Ich musste sofort an die Hirnblutung denken. Der Arzt wollte uns sofort entlassen. Ich fühlte mich so alleingelassen“, sagt die Mutter noch immer sichtlich aufgebracht. Die Ärzte hätten gesagt, dass Jordan nie laufen lernen, nicht sitzen und auch nicht sprechen können werde. Er würde zum Schwerstpflegefall werden. Janet Kopplin ist zum Zeitpunkt der Diagnose wieder im fünften Monat schwanger. „Diese Gefühle wünsche ich niemandem.“

Seitdem kümmert sich Janet Kopplin Vollzeit um ihren Sohn. „Er ist ein Mama-Kind“, sagt sie mit einem Lächeln. Gemeinsam haben sie viel erreicht. Jordan konnte mit drei Jahren laufen und sprechen, mittlerweile besucht er die erste Klasse an der Paul-Friedrich-Scheel-Schule Rostock, ein Förderzentrum für Körperbehinderte, lernt dort in seinem Tempo Zahlen und Buchstaben.

Voller Stolz präsentiert der Achtjährige seine Zuckertüte, die mit allen Planeten und einem Astronauten verziert ist – Himmelskörper und Dinos sind seine Leidenschaft, Alltägliches fällt ihm eher schwer. Ballspielen mit seinem Bruder Jason (7) ist trotz Spastik, halbseitiger Lähmung, kognitiven Einschränkungen und Epilepsie möglich. Acht Tabletten muss der Junge am Tag nehmen, für lange Strecken braucht er einen Rollstuhl, auch alleine auf die Toilette kann er nicht.

Für kinderneurologische Behandlung muss Rostocker Familie nach Greifswald

Doch gerade die Epilepsie macht Mama Janet Sorgen. Denn weil die Kinderneurologin von der Unimedizin Rostock nach Greifswald gewechselt ist, bangt sie jeden Tag darum, dass Jordan keinen Krampfanfall erleidet – der letzte war im Juni. Stress, flackernde Lichter oder Infekte können Auslöser sein. „Ich bete und hoffe jeden Tag, dass nichts in der Schule passiert, denn im Notfall schaffe ich es gar nicht so schnell nach Greifswald.“ Wieder kommen die Tränen. Halbjährlich müsse sie außerdem zur Kontrolle.

Familie Kopplin – hier Jason (v.l.), Janet und Jordan – halten zusammen, auch wenn das im Alltag nicht immer einfach ist. © Quelle: Frank Söllner

Wann die Kinderneurologen-Stelle an der Unimedizin Rostock nachbesetzt wird, ist aktuell noch offen. „Das Berufungsverfahren laufe auf Hochtouren“, heißt es. Pressesprecherin Susanne Schimke betont, dass das Team der Unimedizin Rostock selbstverständlich jedes akut kranke Kind kompetent betreut. Die Kinderärzte der Intensivstation seien mit der Versorgung sämtlicher pädiatrischer Notfälle vertraut.

Leben mit Schlaganfall-Kind: „Alles wird von Jordan abhängig gemacht“

Der Alltag ist für Familie Kopplin nicht immer leicht. „Wir halten zusammen, aber ja, seine Geschwister sind Schattenkinder“, sagt die Alleinerziehende mit sehr viel Wehmut in der Stimme. „Alles wird von Jordan abhängig gemacht. Geht es Jordan gut, geht es uns gut. Doch gerade meine zwölfjährige Tochter ist davon manchmal genervt und zieht sich zurück. Ich verstehe das.“ Gemeinsame Weihnachtsmarkt- oder Kinobesuche sind wegen der flackernden Lichter beispielsweise unmöglich.

Alle zwei Wochen gönnt sich die Alleinerziehende am Wochenende selbst eine Pause von der Pflege ihres Kindes, dann kümmern sich Oma und Papa um die Geschwister. „Ich treffe mich gern mit Freunden oder helfe bei der Malstraße bei Hansa Rostock“, nennt die 37-Jährige ihre Hobbys, die trotz aller Rückschläge vor Energie und Lebensfreude sprüht. Außerdem engagiert sie sich bei den „Schakis“, einer Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Kinder. Sie will anderen die Ängste nehmen, so wie ihr damals von den Mitgliedern die Sorgen genommen worden sind. „Niemand solle sich alleine fühlen. Wir verstehen einander.“

Ihr größter Traum: „Jordan bei einer Delfin-Therapie sehen“. Denn Jordan soll glücklich und selbstständig sein, mehr wünscht sich Janet Kopplin nicht für ihren Sohn. „Und das werden wir auch schaffen.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.