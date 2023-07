Projekt „Schule + Verein“

Immer mehr Kinder bewegen sich zu wenig. Ein Projekt des Landessportverbandes versucht, Vereine durch AGs in die Schulen zu holen und so mehr Kinder mit Breitensport in Berührung zu bringen. Wie das funktioniert, zeigt ein Rock’n’Roll-Kurs in der Kieler Goethe-Grundschule.