MeToo-Prozess: Freispruch für Inspekteur der Polizei

Zahlreiche Städte betroffen

Letzte Generation: Klimaaktivisten blockieren Straßen in ganz Deutschland

Die Letzte Generation hat für Freitag bundesweite Proteste angekündigt. Am Morgen blockierten Klimaaktivisten Straßen in mehreren großen Städten - darunter den Kreisverkehr rund um die Siegessäule in Berlin.