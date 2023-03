Heimbewohner stirbt bei Brand in Pflegeheim in Baden-Württemberg

Elzach. Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Elzach (Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand am späten Dienstagabend einen leblosen Heimbewohner in seiner Wohnung liegend, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die Wohnung im ersten Stock stand demnach in Flammen und wurde „total zerstört“. Die Fassade des Hauses sowie die Fenster der darüberliegenden Wohnung wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, wie es hieß. Die Löscharbeiten waren laut Polizei nach rund zwei Stunden größtenteils beendet. Auch der Bürgermeister der Stadt, Roland Tibi (parteilos), sei vor Ort gewesen.

