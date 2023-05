„Dick Pics“ verbreitet: weitere Ermittlungen gegen ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg

Zur Überprüfung von Geistlichen

Nach Missbrauchsfällen in Frankreich: Katholische Kirche führt Priesterausweis mit QR-Code ein

In Frankreich sind zuletzt viele Fälle von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche ans Licht gekommen. Mit einem Ausweis für Priester will die Kirche verhindern, dass Täter einfach abtauchen können. Die Karte mit QR-Code ist an ein nationales Missbrauchsregister gekoppelt.