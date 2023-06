Badeunfälle in der Lübecker Bucht: Wie die gefährliche Unterströmung in der Ostsee entsteht

Timmendorfer Strand/Scharbeutz. An sich ist die Ostsee ein friedliches Meer. Doch bei bestimmten Windrichtungen zeigt sie, wie gefährlich sie dennoch ist. Das haben Badeunfälle in den vergangenen Tagen gezeigt. Innerhalb von zwei Tagen mussten die Retter von Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Feuerwehr und DRK elf Menschen aus der Ostsee holen. Sie alle schafften es am Strandabschnitt 25 in Timmendorfer Strand bei Lübeck nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer.

Was an ihnen zerrte und sie letztlich in Lebensgefahr brachte, war eine gefährliche Unterströmung, die bei auflandigem Wind auftritt. Pustet er aus Norden oder Nordosten, schlägt das Wasser in der Ostsee gefährliche Purzelbäume. Die sind von oben nicht zu erkennen und ziehen unten selbst guten Schwimmern schnell die Beine weg, treiben sie raus aufs Meer.

Brandungssog gefährdet auch gute Schwimmer

Der auflandige Wind baut eine Brandung mit vielen kurzen Wellen auf, wissen Rettungsschwimmer. Das zeigt sich an der kabbeligen Wasseroberfläche. Oben wird das Wasser in Richtung Strand gedrückt, rollt dann nach unten und erzeugt dort einen Brandungssog, der am Montag einem 20‑jährigen Mann aus Ratekau zum Verhängnis wurde. Er konnte zwar noch aus den Wellen gerettet werden, starb aber in der Nacht darauf im Krankenhaus. Die anderen zehn Geretteten der vergangenen Tage überlebten, manche nur knapp.

Dabei war der Ort der Unglücke und vor allem die Häufung am Strandabschnitt 25 eher ungewöhnlich, findet der Timmendorfer Gemeindewehrführer Thomas Scharbau. Badeunfälle kommen immer wieder mal an der Ostseeküste vor, besonders häufig aber vor Scharbeutz. In der sogenannten Kammer, einer kleinen Bucht. Dort drückt der Wind das Wasser wie in einem weiten Trichter gleich von drei Seiten an die Küste. Die Unterströmung ist deshalb so stark, dass es den Menschen die Beine wegzieht und sie unter Wasser hinausgespült werden. Aber auch jenseits der Kammer gibt es immer wieder Badeunfälle durch Unterströmung.

Manchmal mehrere Rettungseinsätze an einem Tag

Wie gefährlich diese Strömung ist, zeigen die Zahlen. Im Sommer 2014 gab es an nur einem Wochenende bei Nordostwind 30 Rettungseinsätze, mehrere Menschen ertranken. Ende Juli 2019 starben an einem Tag vier Menschen in der Ostsee, davon drei in der Scharbeutzer Kammer. Viele der in Not geratenen Schwimmer hatten das durch rote Flaggen kenntlich gemachte Badeverbot ignoriert.

„Es ist schwer einzuschätzen, was unten passiert“, berichtet Gemeindewehrführer Scharbau. Deshalb sei zunächst kaum festzustellen, wo die Rettungskräfte nach den Schwimmern suchen müssen. Dabei seien die Retterinnen und Retter auf Hinweise von Leuten angewiesen, die viel mit dem Wasser der Ostsee zu tun haben: Fischer, Strandkorbvermieterinnen, Segelnde. Außer Booten setzen Feuerwehr, DLRG und Rotes Kreuz ihre jeweiligen Drohnen ein, um in Not geratene Schwimmer zu finden. Die Drohnen sind mit Kameras und Wärmebildkameras ausgerüstet. „Damit kann man die Menschen ganz gut erkennen“, sagt Scharbau. Das sei aber schwierig, wenn sie schon unter Wasser sind.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.