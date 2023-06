Badeunfall am Gardasee: Dreijähriger aus Deutschland ertrunken

Lazise. In der italienischen Gemeinde Lazise in der Nähe des Gardasees ist am Dienstagnachmittag ein dreijähriger Junge aus Deutschland in einem Schwimmbecken ertrunken. Der Junge fiel in das Schwimmbecken, was zunächst offenbar unbemerkt blieb. Als er schließlich entdeckt wurde, trieb er laut dem Nachrichtenportal „stol.it“ bereits einige Zeit unter Wasser und sei bewusstlos gewesen.

Der Junge wurde demnach mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Verona gebracht, in dem er nach mehreren Stunden schließlich verstarb. Inzwischen sollen die italienischen Behörden ermitteln. Der Vorfall trug sich den Angaben zufolge in einer Wohnanlage in einem privaten Schwimmbad der Familie zu.

RND/alx