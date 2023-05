„Unbefugte Personen auf der Strecke“: Bahn bedauert „unglücklich“ formulierten Tweet

Mit einem Tweet hat die Deutsche Bahn nach dem schweren Zugunglück mit zwei Toten bei Köln Kritik auf sich gezogen. In der Kurznachricht eines NRW-Regionalaccounts der Bahn war in dem Zusammenhang mit dem Unglück von „unbefugten Personen auf der Strecke” die Rede, wie zunächst der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete. Der Tweet wurde abgesetzt, nachdem ein IC in eine Gruppe von Bahnarbeitern gefahren war und zwei von ihnen getötet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Unter dem Tweet kritisierten Nutzerinnen und Nutzer die Bezeichnung „unbefugte Personen“. So kommentierte ein Nutzer: „Ich glaube es hackt, ne Arbeitsgruppe unbefugte Personen zu nennen.”

Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger” bezeichnete ein Sprecher der Deutschen Bahn den Tweet später als „unglücklich”. Demnach war der Tweet die erste Meldung zu dem Unglück. Als diese um 11.16 Uhr veröffentlicht wurde, sei die genaue Situation noch nicht bekannt gewesen. Das hätten die verantwortlichen Personen versichert. Es hätten keine weiteren Informationen vorgelegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem bekannt geworden sei, was passiert war, habe man die Situation auf Twitter genauer erläutert. In einem Tweet von 12.04 Uhr heißt es: „Aufgrund eines Notarzteinsatzes im Raum Köln-Süd ist die Strecke in beide Richtungen gesperrt. […]” Der Begriff „Notarzteinsatz” sei bei solchen Unfällen auch in der Vergangenheit verwendet worden. Die erste Meldung hingegen sei anhand eines „Formulierungsbaukastens” standardmäßig erstellt worden.

Da in das Zugunglück bei Hürth mit einem IC zwar ein Fernverkehrszug involviert war, auf dieser Strecke aber auch Züge der DB Regio AG in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind, sei die Informationen zu dem Unfall über deren Twitter-Account gelaufen. Auf der Twitter-Seite der Bahn selbst ist nur der Tweet, in dem der Notarzteinsatz erwähnt wird, zu finden.

Unfallursache noch unbekannt

Das Unglück ereignete sich auf freier Strecke bei Hürth. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Bahnarbeiter an der Strecke im Auftrag der Bahn Arbeiten durchgeführt. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch unbekannt. Ermittler sicherten Spuren.

RND/dad

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige