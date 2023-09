Bauarbeiter legen mit Grillfest Bahnstrecke zwischen Göttingen und Erfurt lahm

Wolkramshausen. Was gibt es Schöneres, als zum Feierabend ein paar Würstchen auf den Grill zu werfen? Das dachten sich mehrere Bauarbeiter offenbar am Donnerstagnachmittag und warfen noch am Arbeitsplatz den Grill an. Ort: das Umspannwerk am Bahnhof Wolkramshausen auf der Bahnstrecke zwischen Göttingen und Kassel, Nordhausen, Halle (Saale) und Erfurt.

Problem: Wo gegrillt wird, entsteht Rauch. Ein Mitarbeiter, der die Kameraüberwachung des Streckenabschnitts einsah, bemerkte nach Angaben der Polizei die Rauchentwicklung, konnte die Ursache nicht erkennen und leitete folgerichtig einen Feuerwehreinsatz ein. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte und des laufenden Zugverkehrs zu gewährleisten, mussten die Bahnstrecken um den Bahnverkehrsknotenpunkt Wolkramshausen vorübergehend gesperrt werden.

Die Entwarnung gab es aber schnell: Nachdem sich herausstellte, dass von dem Grill keine Gefahr für den Reiseverkehr ausging, wurde die Strecke wieder freigegeben. Über die weiteren Auswirkungen des Einsatzes auf das spontane Feierabendgrillfest machte die Polizei keine Angaben.

Dieser Beitrag erschien zuerst im „Göttinger/Eichsfelder Tageblatt“.