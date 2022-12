Kriminelle schneiden Banksy-Bild aus Hauswand in der Ukraine

Synagogen-Anschläge: Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu den Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen übernommen. Unter anderen war in der Nacht zum 18. November mindestens dreimal auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen geschossen worden.