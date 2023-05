Barbara Schöneberger über deutsche ESC-Band: „Vor allem die Jungs finde ich wirklich cool“

In den vergangenen Jahren lief es nicht gut für die deutschen Beiträge beim Eurovision Song Contest (ESC). Seit 2013 schaffte es nur ein Sänger in die Top Ten: Michael Schulte belegte 2018 mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ Platz vier. In diesem Jahr versucht die Metal-Rockband Lord of the Lost, die schwarze Serie zu beenden. Kann das gelingen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

TV-Moderatorin Barbara Schöneberger jedenfalls freut sich auf den Auftritt der Band aus Hamburg beim ESC. „Ich finde den deutschen Beitrag super, vor allem die Jungs finde ich wirklich cool. Die strahlen sehr viel Selbstbewusstsein aus“, sagte Schöneberger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich war ja dabei, als sie den deutschen Vorentscheid gewonnen haben, und sie haben da den Eindruck gemacht, als wüssten sie, was sie tun.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob die Musiker mit ihrem Song „Blood & Glitter“ große Chancen haben, wollte die 49-Jährige aber nicht sagen. „Ich fand die deutschen Beiträge in den Vorjahren auch immer toll, daher weiß ich nicht, ob ich die richtige Ansprechpartnerin zum Thema Erfolg beim ESC bin.“

Michael Schulte sieht bessere Chancen für Lord of the Lost

Der deutsche ESC-Kandidat von 2018, Michael Schulte, erwartet ein ordentliches Abschneiden des deutschen Beitrags beim Eurovision Song Contest. „Ich glaube, Lord of the Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen“, sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil des Publikums höre die 26 Songs am Samstag zum ersten Mal und am Ende blieben nur ein oder zwei Acts im Kopf. „Entweder es ist, wie bei mir, eine sehr emotionale und ruhige Ballade mit gutem Text oder etwas Ultralautes und Buntes. Es muss halt irgendwas hängen bleiben.“

Bei den Buchmachern gelten in diesem Jahr Loreen aus Schweden, der Finne Käärijä und Tvorchi aus der Ukraine als Favoriten. Im vergangenen Jahr hatte das ukrainische Kalush Orchestra den europäischen Musikwettbewerb gewonnen. Der Sieg wurde vielfach als Zeichen der Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land gedeutet.

Barbara Schöneberger: „Mehr politische Botschaft geht doch nicht“

Barbara Schöneberger betont, für sie sei der ESC weit mehr als ein Gesangswettbewerb. „Der ESC will zwar nicht politisch sein, aber er ist es natürlich im höchsten Maße. Das haben wir ja durch das Ergebnis im vergangenen Jahr gesehen“, sagte Schöneberger dem RND weiter. „Und alle, die beim ESC mitmachen, schwärmen immer davon, wie sehr sich die Teilnehmer – egal welcher Nation – lieben, wie freudig sie sich in den Armen liegen, wie sehr alle miteinander befreundet sind. Mehr politische Botschaft geht doch nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Finale des ESC beginnt am Samstag, 13. Mai, um 21 Uhr. Die ARD überträgt live. Um 20.15 beginnt der Countdown in der ARD, den Barbara Schöneberger moderieren wird. Die 49-Jährige wird ab etwa 1 Uhr in der Nacht auch durch die Aftershow in der ARD führen.