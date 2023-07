Kinoduell des Jahres: Plastikpuppe gegen Atomphysiker

Dieses T-Shirt-Motiv ist besonders gelungen: Im Vordergrund ist eine Silhouette von Barbie mit langen Beinen und berühmt-berüchtigter Wespentaille zu entdecken, die ihr im wahren Leben das Atmen wohl unmöglich machen würde. Im Hintergrund steigt ein wunderschöner pinkfarbener Atompilz in den Himmel auf. Witz hat aber auch dieser Aufdruck: Die Mattel-Plastikpuppe und der Physiker J. Robert Oppenheimer sitzen Seite an Seite in den Kinosesseln.

Schöner lässt sich kaum zusammenbringen, was nicht zusammenzubringen ist: Christopher Nolans Drama „Oppenheimer“ über die Tragik des Miterfinders der Atombombe und Greta Gerwigs Komödie „Barbie“ über das wohl berühmteste (Mädchen-)Spielzeug der Welt.

Die beiden Hollywoodstudios Warner („Barbie“) und Universal („Oppenheimer“) haben dieses Duell angesetzt. Sie terminierten beide Filme weltweit auf dieselbe Kinowoche, Start in Deutschland ist der 20. Juli. Gewöhnlich versucht Hollywood, potenzielle Blockbuster zeitlich möglichst weit entfernt voneinander auf die Leinwand zu bringen.

Das Aufeinandertreffen sah nach einem Fall von Kannibalismus in einer sowieso schon schwer von Pandemie und streamenden Couch-Potatos gebeutelten Branche. Auf dem von Superhelden okkupierten Kinomarkt gibt es nicht mehr so viele Filme, auf die Fans begierig warten. Nicht einmal Harrison Ford in seinem letzten Auftritt als „Indiana Jones“ ließ die Kassen wie erhofft klingeln. Auch das Pixar-Animationswerk „Elemental“ und der DC-Comicfilm „The Flash“ blieben in diesem mauen Kinosommer hinter den Erwartungen zurück.

Doch nun sieht alles danach aus, als hätten Hollywoods Marketingleute einen Coup gelandet – ganz nach dem Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft. Die globale Fanbasis hat den Wettbewerb angenommen und liefert sich schon vorab im Internet einen selbstironischen Schlagabtausch. Inzwischen hat der Hype sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag: „Barbenheimer“.

Die Kreativität der Fans kennt kaum Grenzen: Auf einer „Electoral Map“ auf Tiktok, eingefärbt in Schwarz und Pink, wird schon mal spekuliert, in welchen US-Bundesstaaten welcher Film in der Besuchergunst vorn liegen wird. Solche Landkarten sind üblich bei den Wahlen zum amerikanischen Präsidenten, wenn Demokraten und Republikaner um Stimmen rangeln. Zwei nebeneinander liegende Häuser am Strand von Santa Monica, bislang bekannt als „Gothic“- und „Pink“-Häuser, werden mal eben als Heimstatt der beiden Hauptfiguren gefeiert.

Die „Los Angeles Times“ will inzwischen die Urheberin des Kinozweikampfs ausfindig gemacht haben: eine junge Social Media-Managerin in Washington, beschäftigt bei einer Denkfabrik, die einst von Wissenschaftlern des Manhattan-Projekts gegründet wurde. So hieß das geheime militärische Forschungslabor mitten in der Wüste, in dem die Forscher während des Zweiten Weltkrieges unter der Leitung von Oppenheimer an der Atombombe tüftelten.

Eine bessere Marketingkampagne hätte sich Hollywood kaum wünschen können

Die junge Frau in Washington, vom Alter her der Generation „Barbie“ zuzurechnen, entwarf demnach ein Sticker-Logo mit dem Text: „I survived Barbenheimer 2023″, dekoriert mit einem rosa Atompilz. Gedacht war das Motiv für ihre Freunde, die sich das Logo herunterladen und auf ihre Kaffeetasse drucken sollten. Doch der private Spaß entwickelte im Internet eine – nun ja – enorme Sprengkraft. Eine bessere Marketingkampagne hätte sich Hollywood kaum wünschen können – und zu vermuten ist, dass die PR-Abteilungen auch nicht untätig zuschauten.

Sogar Superstar Tom Cruise stieg dabei ein. Sein aktuelles „Mission Impossible“-Abenteuer startet bereits in diesen Tagen, also nur eine Woche vor der Doppel-Konkurrenz. Nolan nimmt ihm zumindest in den USA dann bald schon die Imax-Kinos als wichtigen Abspielplatz weg. Er hat „Oppenheimer“ mit Imax-Kameras gedreht und sämtliche Säle geblockt.

Cruise hätte also allen Grund gehabt, ausnahmsweise sein Dauerlächeln abzustellen. Stattdessen setzte er sich klug an die Spitze der Bewegung und hat sich der Fraktion „Oppenbarbies“ zuordnen lassen. So nennt sich jener Teil des Publikums, der zunächst „Oppenheimer“ und dann „Barbie“ schauen will.

„Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig und ihre Hauptdarstellerin Margot Robbie haben sich dafür mit Kinotickets von „Mission Impossible“ gezeigt, und auch Oppenheimer-Darsteller Cillian Murphy freut sich öffentlich über die anderen Filme. So wirbt plötzlich jeder für jeden. Das Internet vereint ausnahmsweise mal und spaltet nicht.

Pink ist bei diesem Mann nichts: Cillian Murphy als "Oppenheimer". © Quelle: Universal Pictures

Die Tendenz geht inzwischen klar zum Double Feature. Kinogänger wollen unbedingt beide Filme hintereinander sehen. Begeistert debattieren sie über die richtige Reihenfolge: erst das leichte Märchen über die Puppe, die ihre Seele entdeckt, und dann das schwere Drama über den Atomphysiker, der seine Seele zu verlieren droht – oder doch lieber umgekehrt? In den USA werden schon ganze Kinosäle für Doppelvorstellungen angemietet.

Alles sieht danach aus, als würde es den Studios Universal und Warner gelingen, ihr Zuschauerpotenzial signifikant zu erhöhen. Bei „Barbie“ wurde bislang ein Zielpublikum von jüngeren Frauen ausgemacht, bei „Oppenheimer“ ältere Männer. Nun schleppt die eine Gruppe womöglich die andere mit ins Kino.

Bleibt noch die Frage, welcher Film am Ende bei den Einnahmen vorn liegt. „Oppenheimer“ ist mehr als drei Stunden lang, was die Zahl der täglichen Vorstellungen schmälert. Die Sache dürfte klar sein: In Hollywood wird für „Barbie“ mit einem Einspielergebnis von 80 bis 90 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende gerechnet, „Oppenheimer“ werden 45 Millionen zugetraut. Allerdings hat Nolan auf der langen Distanz etwa mit dem Kriegsfilm „Dunkirk“ erstaunliche Zahlen abgeliefert.

Einen Gewinner gibt es in jedem Fall in diesem irren Wettbewerb: das Kino.