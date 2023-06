Ein Traum in Pink: Airbnb bietet Übernachtungen in Barbies Dreamhouse an

Bereits seit Erscheinen des ersten Film-Teasers vor gut sechs Monaten sorgt „Barbie” rund um die Welt für Furore. Bevor der Film von Regisseurin Greta Gerwig („Little Women”) ab 20. Juli auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen ist, können sich Fans der knallpinken Spielzeugwelt mit einem Marketinggag die Zeit vertreiben: Die Übernachtungsplattform Airbnb bietet Übernachtungen im „Barbie Dreamhouse” in Malibu an.

Wie auf der Airbnb-Internetseite zu erfahren ist, liegt das Anwesen oberhalb des Strands und bietet Panoramablick. „Dieses lebensgroße rosafarbene Spielzeughaus ein wahrgewordener Traum!”, heißt es da. Barbie (wird im Film von Margot Robbie gespielt) selbst wird nicht dort sein, Ken (im Film dargestellt von Ryan Gosling) hingegen schon. „Solange Barbie weg ist, hat sie mir den Sommer über die Schlüssel zu ihrem Malibu Dreamhouse gegeben und mein Raum könnte Euch für eine Nacht gehören”, schreibt Ken auf Airbnb. Das Haus ist mit einem Infinity-Pool, einem umlaufenden Balkon, einer Tanzfläche im Freien und einem Trainingsbereich ausgestattet.

Buchen kann man das Malibu Dreamhouse ab Montag, 17. Juli, um 10 Uhr Pacific Time, was 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht. Die verfügbaren Buchungstermine sind Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli. Es können jeweils zwei Personen das Haus für eine Nacht mieten. Es sei kein Wettbewerb, ist auf der Airbnb-Seite zu lesen. Hin- und Rückreise müssen die Gäste selbst organisieren. Ein Preis ist nirgends zu finden. Wie der US-Sender CNBC online berichtet, soll der Aufenthalt tatsächlich kostenlos sein. Erfahrungsgemäß könnte es am Montag zu einem Ansturm kommen, unter dem die Server in die Knie gehen könnten. Wer zum Zug kommen sollte, muss eine große Portion Glück haben. 2019 gab es bereits eine ähnliche Aktion.

Eine ähnliche Aktion von Airbnb gab es bereits 2019. Damals sah Barbies DreamHouse allerdings noch nicht so knallpink aus wie inzwischen. © Quelle: Airbnb

Concierge kümmert sich um die Verpflegung

Wie die Bilder auf der Airbnb-Internetseite zeigen, dominiert pink als Farbe das komplette Haus. Kein Wunder, denn auch am Filmset war rosarot die Farbe schlechthin – das ging sogar soweit, dass eine spezielle Farbe für Kulissen und Requisiten weltweit ausverkauft war. Doch Ken hat es sich eindeutig gemütlich gemacht in Barbies Haus am Meer und bringt etwas farbliche Abwechslung mit. Das zeigt sich unter anderem am Kleiderschrank, in dem eine Baseballjacke mit aufgesticktem „K” hängt, an einer Schallplatte mit der Aufschrift „Dude Rock” – und an einem Barbie-Logo, das mit „Ken” überklebt wurde.

Bedienen dürfen sich die Gäste an Kens „toller Garderobe, um die beste Strandkleidung zu finden”. Mitnehmen dürfen sie einen Satz gelb-rosa Rollschuhe und ein Surfbrett. Empfangen wird man von einem Concierge, der die Gäste durch das Anwesen führt und für die kulinarische Verpflegung zuständig ist.

Ob Ryan Gosling auch da sein wird? Bei Airbnb ist zumindest keine Rede davon.

RND/dad