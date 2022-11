﻿Bauer Arne hat die große Liebe gefunden: So läuft es jetzt mit Antje im Alltag

Die letzte Folge „Bauer sucht Frau“ ist gesendet: Arne Traupe hat in der jüngsten Staffel seine Antje kennen und lieben gelernt. So ist es mit den beiden nach Drehschluss weitergegangen.

Niedeck. Es war Liebe auf den ersten Brief: Arne Traupe, Käse-Landwirt aus Niedeck in der Gemeinde Gleichen bei Göttingen, hat tatsächlich seine neue Lebensgefährtin im RTL-TV-Format „Bauer sucht Frau” gefunden. Seine Antje (31) ist bereits bei dem gleichaltrigen Bauern eingezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scheunenfest, Hofwoche und das große Wiedersehen sind abgedreht und ausgestrahlt, auf dem Hof der Familie Traupe ist wieder Alltag eingekehrt. Die knapp 350 Kühe, Rinder und Kälber stehen in ihrem Offenstall, in der Käserei ist Klappern zu hören, Nieselregen tröpfelt auf das Pflaster. Eine von Arnes geliebten Kühen lässt sich von einer Bürstenmaschine den Rücken massieren, die meisten anderen stöbern im Futter. Diese Bilder kennen die Zuschauer aus „Bauer sucht Frau”.

Im Februar, so erzählt es Arne, hat er sein Bewerbungsvideo an RTL geschickt. „Vor allem während der Corona-Zeit war es schwer, hier jemanden kennenzulernen”, sagt der Jungbauer. „Ich war ja erst skeptisch”, fügt sein Vater Andreas hinzu, der auch den ein oder anderen Gastauftritt in der TV-Staffel hatte.

Vater Andreas Traupe freut sich mit dem jungen Glück, Antje und Arne werden künftig gemeinsam mit ihm auf dem Hof arbeiten. © Quelle: Christina Hinzmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während im Frühling dann das Bewerbungsvideo von Arne im TV und im Netz lief, hatte Antje einen anstrengenden Tag und besuchte ihre Mutter am Abend. „Sie wollte für uns kochen und mit mir Bauer sucht Frau anschauen“, erzählt sie. Im TV lief aber die internationale Folge. Gemeinsam mit ihrer Mutter, die ebenfalls Single war, schaute sie sich später die Bewerbungsvideos der neuen Bauern an. Eigentlich wollte die 31-Jährige einen Bauern für ihre Mutter aussuchen.

„Ich habe von unten nach oben gescrollt, Arne war der letzte“, erinnert sich die Harzerin. Sie habe gleich gedacht: „Der sieht ja nett aus.” Und in der Nähe lebt Arne auch. Von Barbis, Antjes Wohnort, bis Niedeck, Arnes Heimat, sind es knapp 45 Minuten mit dem Auto. „Hätte Arne viel weiter entfernt gewohnt, hätte ich mich nicht beworben“, sagt sie. Auch ihre Mutter habe gleich gesagt: „Der passt zu dir.” Also überlegte Antje zwei, drei Tage und schrieb dann einen Brief. Gelb, grün und mit einer Kuh bemalt.

Inka Bause bringt zehn Briefe nach Niedeck

Und dieser Brief entpuppte sich im Juni als Volltreffer. „Inka Bause brachte mir zehn Briefe”, sagt Arne. Der Sender hatte bereits eine Vorauswahl getroffen, wie viele Zuschriften es gab, weiß er nicht. Oben auf dem Stapel lag der Brief von Antje – in ganz sauberer Schreibschrift verfasst. „So ordentlich schreibe ich sonst nicht”, sagt die podologische Fußpflegerin.

Arne las diesen Brief und wusste sofort: Diese Frau will er kennenlernen. „Er hat zunächst nicht einmal das Foto angeschaut”, sagt sein Vater. Mit ihren Worten hatte die 31-Jährige ihren Bauern bereits verzaubert.

Von der hoch ausgefahrenen Schaufel des Treckers aus zeigt Milchbauer und Höfkäser Arne (31) aus Niedersachsen Antje (31, medizinischen Fußpflegerin) zu Beginn der Hofwoche seinen Hof von oben. © Quelle: RTL

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es kam, wie es kommen musste: Arne wollte nur seine Antje und nicht mehrere Frauen nach dem Scheunenfest mit nach Niedeck nehmen. „Ich war total aufgeregt”, erinnert sich Antje. Und ein bisschen verlegen sei sie auch gewesen, als sie ihren Arne das erste Mal sah – in seinem rot-karierten Hemd. „Ich dachte nur, hoffentlich klappt das alles mit der Hofwoche”, sagt Arne.

Gleich nach dem Scheunenfest, das in der Nähe von Hannover stattfand, ging es für Antje mit dem Zug nach Göttingen und weiter mit dem Bus in Richtung Niedeck. Der Bus hielt allerdings nur an der Landstraße, den Rest des Weges musste sie zu Fuß zurücklegen – auch das war im TV zu sehen. Ebenso waren Ausflüge in eine Tanzschule, in die Bürger-Grotte und zum Seeburger See zu sehen. „Diese Ziele haben wir während einer Vorbesprechung ausgesucht“, sagt Arne.

Hofwoche bei Traupes: Täglich Dreharbeiten

Neun Tage lang wurde dann täglich während der Hofwoche gedreht. Beim Käsemachen, beim Melken, beim Kühe-Füttern, mit Vater Andreas und während der Ausflüge. Jeweils ein Kameramann, Ton- und Redaktionsmitarbeiter begleiteten die Familie durch den Tag.

„Nach dem dritten Tag der Hofwoche war klar, dass es mehr als nur Freundschaft ist”, sagt Arne. Die beiden Verliebten sind sich einig, es habe von Anfang an gepasst. „Wir haben uns sofort verstanden, viele unserer Gedanken sind ähnlich”, sagt sie. „Wir hatten oft die gleichen Farben an, manchmal ist es, als wären wir eine Person”, so die Harzerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ohne Bauer sucht Frau hätten wir uns vermutlich nie kennengelernt“, sagen die beiden. Und das, obwohl sie früher in den gleichen Göttinger Clubs feiern waren – im Savoy, im EinsB und im JT-Keller. Auch Vater Andreas hat seine Skepsis schnell über Bord geworfen. „Jetzt bin ich froh, dass Arne das gemacht hat, sonst hätten wir sie wohl nie bekommen”, sagt der Landwirt. Und weiter: „Ich habe gleich gesehen, dass die beiden zusammenpassen.”

Die beiden haben bereits eine gemeinsame Wohnung – direkt über der Käserei ist genug Platz für das junge Glück. Antje ist selbst in der Landwirtschaft aufgewachsen, ein Leben in und mit der Natur ist ihr ebenso wichtig wie Arne.

Arne und Antje glücklich nach „Bauer sucht Frau“

Arnes Liebe zu seinen Kühen ist nicht zu übersehen. Wenn er über den Hof geht, wissen seine Vierbeiner genau, wer kommt. „Früher konnten wir die Tiere noch auf die Weide treiben. Seit Arne mit ihnen arbeitet werden sie gerufen”, sagt Andreas Traupe und lacht. Arne verwöhne die Kühe nach Strich und Faden. Für den Vater ist die Kuh einfach die Nummer 177, so wie es auf der Ohrmarke steht. Für Arne ist es „Mathilde”. Alle seine Kühe haben Namen.

„Als Arne ein Kind war, dachte ich noch, er wird Rechtsanwalt, aber mit 15, 16 Jahren hat sich das gedreht”, sagt Traupe senior. „Jetzt ist er kuhverrückt, verrückter geht es nicht”, so der stolze Vater. Und: „Ich bin mit meiner Schwiegertochter sehr zufrieden.“

Arne Traupe und Antje in der Käserei. © Quelle: Christina Hinzmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn sich Arne und seine Antje in der Käserei tief in die Augen schauen und küssen, wird klar, hier haben sich zwei Menschen gefunden – dank Bauer sucht Frau. Die TV-Show hat die beiden 31-Jährigen aber auch in die Öffentlichkeit gerückt. „Wir haben plötzlich etwa 30.000 Follower auf Instagram”, sagt Antje. Und auch auf dem nicht gerade zentral gelegenen Milchhof seien schon Fans aufgekreuzt. Einmal brachten sie ein selbstgebasteltes Herz mit, einmal eine CD. „Ich fand das niedlich“, sagt Antje. Meistens machen die Fans nur Fotos oder fragen nach dem TV-Paar.

Und wie geht es jetzt weiter? Gibt es eine Bauer-sucht-Frau-Hochzeit in Niedeck? „Erstmal noch nicht”, sagen die beiden. Antje: „Es muss ja nicht alles so schnell gehen, wie das Zusammenziehen”.