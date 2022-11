Bayerischer Chef zahlt Mitarbeitenden die Stromrechnung für das ganze Jahr

Gab es auch Schüsse auf die neue Synagoge in Essen? Ermittler entdecken ältere Löcher

In der Nacht auf Freitag wurde auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge in Essen geschossen. Bei den Ermittlungen fand die Polizei nun ältere Löcher am Dach der neuen Synagoge – auch dabei könnte es sich um Einschüsse handeln. Der Schutz jüdischer Einrichtungen wird erhöht.