Mann fühlt sich durch nackten Nachbarn gestört und ruft Polizei

Jede Hilfe kam zu spät

Drei Männer sterben bei Brand in österreichischer Klinik

In Österreich sind drei Männer bei einem Brand in einer Klinik ums Leben gekommen. Das Feuer sei im dritten Stock des Krankenhauses nahe Wien ausgebrochen, so die Behörden. Zwei Opfer waren 78 und 81 Jahre alt. Zum dritten Toten gab es zunächst keine Angaben.