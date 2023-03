Verspätung an 816 Tagen: Beamter darf trotzdem im Dienst bleiben

König Charles III. und Camilla beginnen Staatsbesuch in Deutschland

Salutschüsse am Flughafen, „God Save the King“ am Brandenburger Tor: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla beginnen am Mittwochnachmittag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Die erste Auslandsreise des neuen britischen Königs im Liveblog.