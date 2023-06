Bei Totenwache: Für tot erklärte Frau klopft gegen Sarg

Unfallursache unklar

Ausflugsboot kentert bei Höhlentour in New York – ein Todesopfer, viele Verletzte

In US-Bundesstaat New York kommt es am Montag zu einem tragischen Unfall. Bei einem Ausflug durch ein unterirdisches Höhlensystem kentert das Boot mit 29 Touristen an Bord – eine Person stirbt, mehrere Menschen werden verletzt.