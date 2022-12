Benedikt XVI. laut Vatikan „absolut klar und wach“ - Berichte über Nierenversagen

Nach zwei Jahren darf wieder geböllert werden. Der Feuerwerksverkaufsstart sorgte mancherorts für großen Andrang - so auch in einer Jawoll-Filiale in der niedersächsischen Stadt Göttingen, wo sich bereits vor 7 Uhr eine gut 50 Meter lange Warteschlange bildete. Zudem waren in manchen Geschäften Böller und Raketen schnell vergriffen.