Emeritierter Papst Benedikt XVI. ist tot: Wie es nun weitergehen könnte

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg waren seine Lebensaufgabe. Von der ersten Spielzeit 1952 an kümmerte sich Hans-Heinrich Köster um alles rund um die Aufführungen am Kalkberg. Von Requisiten für Winnetou über Kartenverkauf bis hin zur Betreuung der Medien. Vor 50 Jahren ist er gestorben.