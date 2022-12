Papst Franziskus verabschiedete sich als einer der ersten von seinem Vorgänger

Rom. Papst Franziskus erwies bereits am Samstagmorgen gegen 10 Uhr als einer der ersten seinem Vorgänger die letzte Ehre und betete an seinem Totenbett. Nach Angaben aus dem Kloster Mater Ecclesiae, in dem Josef Ratzinger verstarb und das in den Gärten des Vatikans liegt, soll das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits kurz nach dem Tod seines Vorgängers die sterblichen Überreste des Papa emeritus gewürdigt haben.

Anschließend kamen die engsten Freunde und ehemalige Mitarbeiter an das Totenbett des Papstes, so der ehemalige Kardinal-Staatssekretär und enge Mitarbeiter Josef Ratzingers Kardinal Tarcisio Bertone sowie der derzeitige Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.

Die Leiche Josef Ratzingers wird bis zum Vormittag des 2. Januar im Kloster Mater Ecclesiae bleiben. Dort werden alle engen Freunde und Bekannten des Papstes von ihm Abschied nehmen. Ab Montag um 9 Uhr werden die sterblichen Überreste von Benedikt XVI. in der Peterskirche aufgebahrt und die Gläubigen können am Montag von 9 bis 19 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch jeweils von 7 bis 19 Uhr in der Peterskirche von Josef Ratzinger Abschied nehmen.

Papst Benedikt XVI. gestorben Fast zehn Jahre ist der spektakuläre Rücktritt von Papst Benedikt XVI. her, den er mit nachlassenden Kräften begründete. © Quelle: Reuters

Tausende Menschen zum Abschied erwartet

Am Donnerstag, dem 5. Januar wird Papst Franziskus um 9:30 Uhr die Totenmesse lesen, anschließend wird die Leiche des Papstes in den vatikanischen Grotten unter dem Petersdom bestattet. Die Stadt Rom rechnet mit bis zu 60.000 Menschen, die an der Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. teilnehmen wollen. Das sagte der Präfekt der italienischen Hauptstadt, Bruno Frattasi, am Samstag laut Nachrichtenagentur Ansa nach einer Sitzung des Sicherheitsgremiums.

Von Montag bis Mittwoch, wenn Benedikts Leichnam im Petersdom öffentlich aufgebahrt ist, würden täglich bis zu 35.000 Menschen erwartet, sagte Frattasi.

Der emeritierte Papst Benedikt war am Silvestertag im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben.

