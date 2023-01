Benedikt XVI. in Vatikan-Kapelle aufgebahrt: Heiliger Stuhl veröffentlicht Fotos

Rom. Der Heilige Stuhl hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. erste Fotos von dessen aufgebahrten Leichnam veröffentlicht. Auf den Bildern aus der Kapelle des Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae ist er mit einem roten liturgischen Gewand und einer traditionellen Kopfbedeckung, einer Mitra, zu sehen.

In seinen gefalteten Händen hält Joseph Ratzinger - Benedikts bürgerlicher Name - einen Rosenkranz. Neben ihm vor dem Altar der Kapelle stehen ein geschmückter Christbaum und eine Krippe, wie auf den am Sonntag veröffentlichten Fotos weiter zu sehen ist.

Der gestorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wurde in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan aufgebahrt. Der Heilige Stuhl veröffentlichte davon ein Foto. © Quelle: Vatican Media/Holy See Press Off

Ab Montag im Petersdom aufgebahrt

Benedikt XVI. war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Montag soll er im Petersdom für die Öffentlichkeit aufgebahrt werden, bis er anschließend am Donnerstag, 5. Januar, beigesetzt wird. In seien Ansprachen am Sonntag und per Twitter erwähnte ihn sein Nachfolger Papst Franziskus und nannte ihn einen „treuen Diener“ der Kirche.

RND/dpa