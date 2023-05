Einer aus sechs Flügen

Bericht: 2023 wahrscheinlich so viele Privatjets wie nie am Himmel

In den vergangenen 20 Jahren hat sich weltweit die Zahl der Privatjets mehr als verdoppelt. In diesem Jahr könnten so viele private Flugzeuge wie nie am Himmel zu sehen sein. Damit wären „High Flyers“ – Superreiche mit Privatflugzeug – für die Hälfte aller durch Flugreisen verursachten CO₂-Emissionen verantwortlich.