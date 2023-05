„Freaky Friday“-Fortsetzung offenbar in Arbeit

Schon 20 Jahre ist es her, dass Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis für die Komödie „Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag“ (2023) vor der Kamera standen. Nun soll es laut „The Hollywood Reporter“ eine Fortsetzung geben. Das Drehbuch soll demnach von Elyse Hollander stammen.

In „Freaky Friday“ von 2003 wachten Jamie Lee Curtis (64) als Mutter und Lindsay Lohan (36) als Tochter in vertauschten Körpern morgens auf. Die Disney-Produktion basierte auf dem Roman von Mary Rodgers von 1972 und spielte damals weltweit 160 Millionen US-Dollar ein. Auch in der Fortsetzung sollen Lee Curtis und Lohan wieder in die Rolle der Mutter und Tochter schlüpfen.

Für Lohan würde die Fortsetzung eine weitere Rückkehr in die Welt der Studiofilme bedeuten. In den 2000er Jahren wurde sie als Nachwuchs-Star bekannt. In den vergangenen Jahren geriet sie jedoch mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und Skandalen in die Schlagzeilen.

RND/lhen