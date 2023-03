Bericht: Lokalpolitiker durch Schüsse im Kreis Göppingen verletzt

Mindestens 15 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Ecuador und Peru

In Ecuador sind bei einem schweren Erdbeben mindestens 15 Menschen gestorben. In der Millionenstadt Guayaquil schwanken die Häuser. Eine unbekannte Zahl von Menschen ist noch in Trümmern eingestürzter Gebäude eingeschlossen. Auch im benachbarten Peru war das Beben zu spüren, ein Kind starb.