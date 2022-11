13-Jährige in Berlin von Tram erfasst und stirbt

In Berlin stirbt ein 13-jähriges Mädchen. Siegeriet am Freitagmittag vor eine Tram. Sie wurde noch an der Unfallstelle für tot erklärt.

Berlin. Beim Überqueren der Gleise ist ein Mädchen in Berlin am Freitagmittag von einer Tram erfasst worden und gestorben. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche konnte die 13-Jährige nicht mehr gerettet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie starb noch an der Unfallstelle am Sterndamm im Stadtteil Johannisthal.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

RND/dpa