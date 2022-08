Klimaaktivisten kleben sich an Gemälde in Berliner Galerie

Zum dritten Mal in einer Woche haben sich Klimaaktivisten an Gemälde in berühmten Kunstmuseen geklebt. Am Donnerstag klebten sich Demonstranten an ein Kunstgemälde in einer Berliner Galerie. Zuvor sorgten ähnliche Aktionen in Frankfurt und Dresden für Empörung.