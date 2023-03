Verletzte nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg – 28-Jähriger festgenommen

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg fallen am Mittwochnachmittag Schüsse, mindestens zwei Menschen werden verletzt. Die Täter sind zunächst auf der Flucht, am Mittwochabend kommt es dann zu einer ersten Festnahme.

Berlin. Bei Schüssen in Berlin-Charlottenburg sind am späten Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben haben, bei der mindestens eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Die beiden verletzten Männer seien in Krankenhäuser gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die 26 und 28 Jahre alten Männer seien in den Beinen getroffen worden. Die Schussverletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein, wie es hieß.

Mehrere Verdächtige sollen zunächst geflüchtet sein. Am Mittwochabend hat die Polizei dann einen 28-Jährigen festgenommen. Ob der Mann geschossen habe, sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Festnahme am habe er keine Waffe bei sich gehabt. Die Polizei sucht nach weiteren Verdächtigen.

Tatverdächtiger auch verletzt

Laut Polizei wies auch der festgenommene 28-Jährige Verletzungen auf. Diese seien vermutlich durch stumpfe Gewalt entstanden. Der Mann sei ambulant behandelt worden und dann an die Kriminalpolizei übergeben worden. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Hintergründe seien zunächst unklar, hieß es. Nach Angaben eines dpa-Fotografen lagen ein Baseball- und ein Eishockeyschläger auf der Straße.

Bei Schüssen in der Dahlmannstraße in Berlin sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

Die Dahlmannstraße befindet sich in der Nähe des Adenauerplatzes zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg. Für die Berliner Polizei war es ein weiterer Großeinsatz zu einem Zeitpunkt, zu dem etwa 2,5 Kilometer entfernt erste Sicherheitsvorkehrungen nahe dem Ku‘damm und dem Bahnhof Zoo vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin begannen. Netanjahu ist am Mittwochabend zu einem Arbeitsbesuch in Berlin eingetroffen. Für ihn gilt in der Hauptstadt wie üblich die höchste Sicherheitsstufe.

