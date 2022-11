Interner Vermerk zeigt: Spezialfahrzeug wohl gar nicht zur Rettung der verunglückten Radfahrerin benötigt

Die Klimaproteste der „Letzten Generation“ hatten Medienberichten zufolge offenbar doch keine Auswirkungen auf den Unfalltod einer Radfahrerin in Berlin. Das Spezialfahrzeug, das in dem durch die Proteste verursachten Stau feststeckte, sei laut eines internen Vermerkes der Feuerwehr gar nicht benötigt worden. Die Notärztin hatte sich für einen anderen Weg entschieden, die eingeklemmte Frau zu befreien.

Berlin. Einem internen Vermerk der Berliner Feuerwehr zufolge, haben die Klimaproteste der „Letzten Generation“ offenbar keinen Einfluss auf die Rettung einer verunglückten Fahrradfahrerin gehabt. Diese Information soll bereits am Dienstagnachmittag an die Berliner Innensenatorin geschickt worden sein.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ in Berufung auf einen internen Bericht der Feuerwehr in der Bundeshauptstadt berichtet, sei das im Stau steckengebliebene Spezialfahrzeug gar nicht mehr benötigt worden. Demzufolge sei die Radfahrerin mit einem Bein unter dem in den Unfall verwickelten Betonmischer eingeklemmt gewesen. Die Notärztin, die die schwer Verletzte Frau am Unfallort betreute, habe daraufhin entschieden, dass der Lkw sich mit eigener Motorkraft bewegen und das Opfer so befreien solle.

Radfahrerin nach Unfall in Berlin verstorben Wenige Tage nach dem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin ist die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin für tot erklärt worden. © Quelle: dpa

Rüstwagen offenbar nicht benötigt

„Selbst wenn mit Rüstwagen oder Kran andere technische Möglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, war dies die richtige Vorgehensweise“, heißt es weiter. Ein Anheben des Betonmischers hätte nach Einschätzung der Rettungskräfte länger gedauert, selbst wenn das Spezialfahrzeug nicht im Stau gestanden hätte, und „auch die medizinische Situation verschlechtert“, zitiert die „Süddeutsche Zeitung“. Die Notärztin habe sich klar geäußert, dass sie sich „auch bei der Verfügbarkeit von anderen technischen Möglichkeiten durch Rüstwagen oder Kran sofort für diese Methode entschieden hätte“.

Am Montag war es in Berlin zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Betonmischer eine Radfahrerin erfasste. Daraufhin hatte es Berichte gegeben, dass ein von Klimaprotesten der „Letzten Generation“ ausgelöster Stau die Rettungsaktion behindert habe. Demzufolge konnte ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr nicht zum Unfallort durchdringen. Die Radfahrerin wurde zunächst für hirntot erklärt und verstarb schließlich am Freitag.

