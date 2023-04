Taxifahrer stirbt nach Angriff in Berlin - Täter auf der Flucht

Unter bisher ungeklärten Umständen ist ein Taxifahrer in Berlin gestorben. Der Mann wurde im Ortsteil Grunewald so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

In Berlin ist ein 49 Jahre alter Taxifahrer angegriffen worden und in einem Krankenhaus gestorben. Bisher ist noch nichts über die Hintergründe des Verbrechens bekannt.

Berlin. Im Berliner Villenviertel Grunewald ist ein Taxifahrer durch einen oder mehrere Angreifer tödlich verletzt worden. Ein Passant habe den 49-Jährigen am Donnerstagmorgen in der Brahmsstraße gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Trotz erster Rettungsversuche durch Zeugen vor Ort sei der Taxifahrer später in einem Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der oder die Täter sind laut Polizei geflüchtet, die Hintergründe sind unklar.

Zu den Umständen des Fundes des Verletzten und der Art der Verletzungen machte die Polizei-Sprecherin keine Angaben. Vor Ort lief am Donnerstagmittag die Spurensicherung, Einsatzkräfte sahen sich etwa in Gebüschen um. Das Taxi des Angegriffenen stand zunächst in einem abgesperrten Bereich am Straßenrand vor einem Hotel. Inzwischen sei der Wagen abgeholt worden, sagte die Polizeisprecherin. „Kriminaltechniker werden sich um die Spurensicherung kümmern.“ Zudem wurden Spürhunde vor Ort eingesetzt.

Die Polizeisprecherin appellierte: Wer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr Beobachtungen in möglichem Zusammenhang mit der Tat gemacht habe, solle sich bei der Polizei melden.

Mehrere Berliner Medien hatten zuvor über die Gewalttat im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf berichtet. Die „Berliner Morgenpost“ schrieb unter Berufung auf Augenzeugen, dass sich ein Arzt in der Nähe aufgehalten habe. Medizinische Maßnahmen hätten sofort begonnen. Demnach soll der Taxifahrer leblos auf der Straße gelegen haben.

Grunewald ist ein Ortsteil im Südwesten Berlins und ein Waldgebiet mit Seen. Bekannt ist die Gegend für prunkvolle Villen und teils prominente Bewohner.

