Auf einem Autobahnzubringer in Berlin ist ein Krankentransportwagen explodiert und in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein Krankenwagen ist auf dem A115-Zubringer in Berlin in Flammen aufgegangen.

In Berlin ist auf einem Zubringer zur Autobahn 115 (Avus) ein Krankenwagen explodiert und in Flammen aufgegangen. Dabei wurden zwei Mitarbeiter eines privaten Krankentransportunternehmens leicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Der Mann und die Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie „T-Online“ berichtet, war ein in dem Wagen fest verbauter Druckgasbehälter, gefüllt mit zehn Litern Sauerstoff, in die Luft geflogen.

Dachkamera zeigt Explosion

Eine Polizeisprecherin sagte „T‑Online“, Zeugen hätten laute Knallgeräusche gehört. Eine Dachkamera des RBB nahm gegen 12.20 Uhr ein Foto der Explosion auf. Das Gebäude des Senders befindet sich in unmittel­barer Nähe des Unfallorts im Stadtteil Westend.

Der Unfall sorgte für größere Verkehrsprobleme. Die Polizei sperrte den Autobahnzubringer vorübergehend in beiden Richtungen. Kurze Zeit später konnten wieder Autos in die eine Richtung fahren, die Spur mit dem Unfallwagen musste allerdings länger gesperrt bleiben – auch weil die Feuerwehr dort viel Löschschaum eingesetzt hatte.

