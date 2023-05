1.-Mai-Demo in Berlin abgebrochen - Ermittlungen wegen antisemitischer Parolen

Wettstreit mit hohen Hürden

Mit einem großen Wettstreit feierten die Jugendfeuerwehren am Sonnabend in Bad Segeberg ein besonderes Jubiläum. Die teils schweren Aufgaben entpuppten sich für viele junge Kameradinnen und Kameraden als echte Herausforderung – sorgten aber auch für viel Spaß. Das Programm hatte es in sich.