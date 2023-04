Klimaaktivisten der Letzten Generation besprühen Luxus-Läden auf dem Berliner Ku‘damm mit Farbe

Seit dem 19. April setzen die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation in Berlin verstärkt Proteste in vielen Formen um. Auf der Luxusmeile Ku‘damm in Berlin haben sie am Freitag Luxusgeschäfte mit Farbe besprüht. Justizminister Buschmann will unterdessen keine härteren Strafen für solche Aktionen.

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben auf dem Berliner Ku‘damm mehrere Luxus-Geschäfte mit Farbe beschmiert.

Die orange Farbe sprühten sie dabei am Samstagmorgen mit Feuerlöschern auf Schaufenster und Fassaden, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“ stand zudem auf Plakaten der Gruppe, außerdem „Euer Luxus = Unser Klimakollaps“. Ein Polizeisprecher sagte, die beteiligten Personen würden überprüft.

„Die reichsten Deutschen emittieren tausendmal so viele Treibhausgase wie der Durchschnitt. Während die einfache Bevölkerung die Konsequenzen tragen muss, können sich einige wenige von den katastrophalen Folgen der Klimakatastrophe, die sie maßgeblich mitverursacht haben, noch für lange Zeit freikaufen“, hieß es in einer Mitteilung der Letzten Generation zur Protestaktion. Nach Angaben des Reporters vor Ort wurden die Aktivisten auf dem Ku'damm teils wüst beschimpft, mit einigen Passanten sei aber auch in Ruhe diskutiert worden.

Justizminister Buschmann will keine härteren Strafen für Klimaprotestler

Auf dem FDP-Parteitag in Berlin machte Bundesjustizminister Marco Buschmann deutlich, dass er härtere Strafen für Klimaaktivisten ablehnt. „Sie werden von mir keine Äußerungen finden, wo ich sage, dass man für diese Straßenblockaden jetzt besondere Straftatbestände braucht“, sagte er dem Fernsehsender phoenix. Es gebe in Deutschland an vielen Stellen kein Defizit, zu wenig Gesetze zu haben. Er wünsche sich hingegen, „dass wir die Gesetze, die wir haben, besser durchsetzen.“

Außerdem verteidigte Buschmann seinen Vergleich zwischen straßenschlachtartigen Zuständen in den 20er- und 30er-Jahren in Berlin und den aktuellen Klimaprotesten. „Ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, dass diese Beschreibung der 20er- und 30er-Jahre falsch ist“, sagte er am Samstag. Um nicht wieder in die gleichen Zustände zu verfallen, sei es notwendig, sich an geltendes Recht zu halten und es auch gegen diejenigen durchzusetzen, die es verletzten – „und zwar unabhängig davon, ob ich seine Motivation für sympathisch oder für unsympathisch halte.“unsympathisch halte.“

