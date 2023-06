Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Berliner Polizisten

18. Staffel ist entschieden

Vivien ist GNTM-Siegerin 2023 - Leni Klum als Co-Moderatorin im Finale dabei

Vivien geht als Siegerin aus der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel” hervor. Heidi Klum kürte die Gewinnerin am Donnerstagabend in der Finalsendung von „GNTM“. Die Liveshow startete mit einer großen Überraschung: Leni Klum hatte in der Finalshow von „Germany’s Next Topmodel“ nicht nur einen Auftritt. Ob Backstage oder auf dem roten Sofa: Mama Heidi gab immer wieder an ihre Tochter ab.