Russisches Haus in Berlin: Straßenweihnachtsfeier darf stattfinden

China: Ungewöhnlich scharfe Proteste gegen Lockdown-Maßnahmen

In der chinesischen Region Xinjiang sind bei einem Wohnungsbrand mindestens zehn Menschen und Leben gekommen. Heftige Kritik gab es nun von Anwohnern an den strengen Corona-Maßnahmen. Die Rettungsarbeiten seien so erschwert worden. Es kam zu Protesten - auch in der Hauptstadt Peking.