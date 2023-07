Berlin erlaubt Zutritt zu Freibädern ab Samstag nur noch mit Ausweis

Berlin. Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Berliner Freibäder ab diesem Samstag (15.7.) nur noch mit einem Ausweis möglich. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Personalausweis könnten Besucherinen und Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen. Um überfüllte Bäder zu vermeiden, sollten zudem künftig deutlich früher als bislang Einlass-Stopps verhängt und das Sicherheitspersonal aufgestockt werden, hieß es weiter. Nach Angaben der Senatsinnenverwaltung sollen zudem an vier Schwimmbädern mobile Polizei-Wachen aufgestellt werden. Zudem sind eine Videoüberwachung an den Eingängen am Columbiabad und dem Prinzenbad geplant.

Nach Auseinandersetzungen: Berliner Columbiabad bleibt an diesem Wochenende noch geschlossen

Am vergangenen Wochenende hatten gewaltsame Auseinandersetzungen im Columbiabad in Neukölln bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Bad ist überregional bekannt, weil es dort öfter Randale und Probleme mit Jugendlichen gibt. Das Columbiabad bleibt an diesem Wochenende noch geschlossen. Am Montag solle das Freibad dann aber wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit. Wäre es nach dem Willen von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gegangen, hätte das Bad bereits zum Wochenende geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bezirk Neukölln gilt in Teilen nach wie vor als sozialer Brennpunktkiez, viele Menschen mit ausländischen Wurzeln leben dort. Das Bad ist wegen hohen Krankenstandes geschlossen. Auch im Stadtteil Kreuzberg hatte es am vergangenen Sonntag im Prinzenbad Auseinandersetzungen gegeben.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes „Security GSO" gehen im Prinzenbad am Beckenrand entlang. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Spranger hatten betont, dass man in den Bädern „keine rechtsfreien Räume“ zulassen werde. In erster Linie hätten zwar die Bäder-Betriebe als Betreiber für Sicherheit zu sorgen, aber auch die Landesregierung sei in der Pflicht.

Scholz fordert mehr Polizeipräsenz in Berliner Freibädern – Polizeigewerkschaft ist dagegen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, mit Polizei gegen die Randalierer vorzugehen. „Es ist völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, jetzt auch Polizei einzusetzen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin bei seiner Sommer-Pressekonferenz. Derartige Vorfälle dürften nicht „achselzuckend“ zur Kenntnis genommen werden, betonte Scholz. Es müsse klar werden, „dass wir als Staat das nicht dulden“. Zur Frage, ob die Vorfälle auf Integrationsdefizite zurückzuführen seien, äußerte sich Kanzler Scholz ausweichend: „Wer sowas macht, verhält sich nicht so, wie unsere Regeln sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erteilte Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Freibädern zum wiederholten Mal eine Absage. „Wir können definitiv nicht noch Hundertschaften in Freibäder stellen“, sagte Berlins GdP-Sprecher Benjamin Jendro im RBB-Inforadio mit Blick auf die Belastung der Polizei. Auch Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz oder Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatten mehr Polizeipräsenz in Bädern gefordert.

Was sind die Auslöser für die Gewalt in Berliner Freibädern?

Auf der Suche nach möglichen Auslösern für Gewaltausbrüche in Freibädern verwies der Kriminologe Vincenz Leuschner in der „Berliner Morgenpost“ auf Aspekte wie Selbstdarstellung, Gruppendynamik, das Verständnis von Männlichkeit - und natürlich die Wärme. „Hohe Temperaturen sind nicht gerade zuträglich dafür, Aggressionen, die man mit sich rumschleppt, im Zaum zu halten“, sagte Leuschner der Zeitung. Er ist Professor für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Ein allgemeiner Befund aus der Kriminologie sei, dass meistens junge Männer an Gewalt beteiligt seien - die aber wiederum auch am meisten darunter litten. „Wir müssen uns daher mit Männlichkeitskonzepten auseinandersetzen, die auch in Freibädern zum Tragen kommen: sich in der Ehre verletzt fühlen, Autoritäten nicht anerkennen“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa