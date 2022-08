Berliner Feuerwehr bekämpft erneut Brand im Grunewald

In der Nacht zum Samstag ist es erneut zu einem Waldbrand im Berliner Grunewald gekommen.

In der Nacht zum Samstag ist es erneut zu einem Waldbrand im Berliner Grunewald gekommen. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Kräften über mehrere Stunden vor Ort. Der Einsatz konnte am Morgen beendet werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.