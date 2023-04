Geschlechtergerechte Sprache ist ein Reizthema. Das bekommen auch Pfefferminzlikörproduzenten in der Hauptstadt zu spüren: „Berliner*innen Luft“ sorgt für Furore im Netz und bei den Kunden. Und Kundinnen.

In einer Sonderedition gibt es jetzt auch „Berliner*innen Luft".

PR-Coup oder großer Quatsch? Was es mit der „Berliner*innen Luft“ auf sich hat

Ein Marketinggag, der polarisiert: Die Spirituosenfirma Schilkin gendert. „Berliner*innen Luft” steht auf den Pfefferminzlikörflaschen. Nicht auf allen, nicht für immer – aber trotzdem gibt es im Netz wütende Reaktionen der Anti-Gender-Fraktion, während andere sich über das absurde Spiel mit der Sprache amüsieren.

„Was musste ich hier eben beim Einkaufen sehen? Leute, ich fall schon wieder vom Glauben ab”, sagt eine Frau auf Tiktok. Dann zeigt sie ein Bild der Flaschen mit dem abgeänderten Etikett und beklagt sich darüber, dass darauf nicht „Berliner Luft” steht, wie üblich, sondern „Berliner*innen Luft”. Doch ihre Behauptung, das Getränk heiße ab sofort so, ist falsch.

Wie der „Spiegel” aktuell berichtet, hat die in Berlin ansässige Spirituosenfirma Schilkin 500.000 Flaschen mit dem neuen Etikett bestücken lassen. Jährlich setze das Unternehmen sechs Millionen Flaschen des Pfefferminzlikörs ab. Ergo: Gegendert wird nur bruchstückhaft, gerade mal 8,3 Prozent der Flaschen sind mit dem augenzwinkernden Etikett versehen. Auf die Idee kam Erlfried Baatz, einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern des Unternehmens Schilkin. Und nicht nur, dass auf dem türkisfarbenen Etikett gegendert wird: Das Rote Rathaus ist in Regenbogenfarben getaucht, darunter steht „Toleranz und Vielfalt”. Triggerworte für jene, die den Untergang des Abendlandes beklagen, wenn die „Sendung mit der Maus” Transgeschlechtlichkeit zum Thema macht.

„Eine Marke, die nicht polarisiert, hat keine Botschaft”, lässt sich Baatz – promovierter Betriebswirt und PR-Spezialist – beim „Spiegel” zitieren. Der Pfefferminzlikör von Schilkin ist in Berlin beliebt, in der Clubszene habe „Berliner Luft” Kultstatus, heißt es im „Spiegel”-Artikel. Seine Kundinnen und Kunden kennt Baatz wohl durch die Marktforschung genauer: Die Hälfte der „Berliner Luft“-Konsumenten sei unter 30, viele entstammten dem studentischen Milieu. „Für die ist Gendern nichts Ungewöhnliches.” Und so finden sich auf Tiktok und Instagram eben auch Kommentare von Nutzern und Nutzerinnen, die den Wutbürgern dazu raten, mal die Kirche im Dorf zu lassen.

Rückmeldungen bekam auch das mittelständische Unternehmen direkt, wie Baatz sagt. In der Zentrale seien so viele Kundenmails eingegangen wie kaum jemals zuvor. Auch dabei gab es Kritik und Lob. Wer sich beschwerte, bekam vom Geschäftsführer selbst eine Antwort. Darin hieß es demnach, Schilkin sei ein regional verwurzeltes Unternehmen und trotzdem weltoffen. Baatz erklärte, dass es sich um eine limitierte Sonderedition handele.

Zwinker-Smiley statt Gendersternchen

Dass die Aktion nicht bierernst gemeint ist, lässt sich daran ablesen, dass Herkunftsbezeichnungen und Eigenschaftswörter grundsätzlich nicht gegendert werden. „Berlin” etwa könne man ebenso wenig gendern wie „himmlisch”, schreibt der „Spiegel”. Und das Sternchen in „Berliner*innen” wurde auf dem Etikett durch einen Zwinker-Smiley ersetzt. „Wir sind ja keine Genderfreaks”, sagt Baatz. Vielmehr machte sich das 60-Mann-und-Frau-Unternehmen die berechenbare Dynamik der sozialen Medien zunutze, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wohl auch, um coronabedingte Umsatzeinbußen auszubügeln.

Offenbar mit Erfolg: Zwei Monate nach Markteinführung zeigte sich Baatz zufrieden. Die Verkaufszahlen seien gestiegen – und viele Kundinnen und Kunden hätten die Flasche mit der gegenderten Hauptstadt sogar als Sammlerstück entdeckt.

