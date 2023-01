Berliner Innensenatorin: „Das können und werden wir nicht dulden“

Am Sonntagabend Am Sonntagabend

Feuerwehreinsatz in Altenheim in Neumünster: Qualm drang aus Technikraum

Qualm in einem Technikraum hat am Sonntagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Altenheim in Neumünster geführt. Ein Bewohner wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.