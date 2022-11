Berliner Zoo wegen Vogelgrippe geräumt – wohl mehrere Wochen geschlossen

Fifa bestätigt: Kein Verkauf von Bier rund um WM-Stadien in Katar

Der Verkauf von Alkohol rund um die WM-Spiele in Katar wird untersagt. Das kündigt die Fifa zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel am Sonntag an. Der Kauf von alkoholischen Getränken ist bei der WM nur an lizenzierten Veranstaltungsorten möglich.