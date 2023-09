﻿Besonderer Urlaub: Paar aus dem Harz kommt mit seinen sieben Mini-Eseln an die Ostseeküste

Der Blick auf die herrlich blaue Ostsee ist unverbaut – am Horizont ist weit und breit nur das Meer vor Kühlungsborn und das zur Skyline gehörige Riesenrad zu sehen. Man hört nur das Rauschen der Bäume. Ja, das Ferienquartier von Thumper, Almond, Capri, Cappuccino, Tala, Ashkii und Chayenne ist wirklich beneidenswert schön. Die sieben Mini-Esel sind deshalb innerhalb weniger Wochen gleich zum zweiten Mal zum Hof Bredenkamp gekommen.

Vorher mussten die Tiere immer zu Hause bleiben, wenn es ihre Besitzer – Harald Probst und Ulla Schumann – ans Meer zog. „Wir hatten immer nur die beiden Hunde Lila und Marie mit“, erinnert sich die Niedersächsin. Dadurch, dass die sieben Esel aber zu Hause auch weiterhin betreut werden mussten, blieb dem Paar immer nur ein kurzer Urlaubsaufenthalt.

Junge Hofbesitzer bei Kühlungsborn haben Platz auf der Weide

Das wollte Ulla Schumann ändern und begab sich deshalb im August auf die Suche nach einem Quartier für ihre Mini-Tiere. „Als ich dann zufällig an der Markthütte vom Hof Bredenkamp vorbeikam, sah ich da die Hühner im mobilen Stall und zwei Esel. Und durch Zufall war auch Johanna da und wir kamen ins Gespräch“, erinnert sich die Harzerin.

In der jungen Hof-Chefin fand sie sofort eine Verbündete. „Wir lieben Esel, haben ja selber vier“, erklärt Johanna Wollschläger, die mit ihrem Mann Marlon den Familienbetrieb führt. Deswegen bot sie den Urlaubern auch direkt eine Fläche an, auf der die sieben Mini-Esel mit Ostseeblick grasen können. „Das ging so schnell, ich bin mit dieser tollen Nachricht zurück nach Hause und drei Tage später waren wir dann erstmals komplett im Urlaub“, erzählt Ulla Schumann.

Esel machen fünfstündige Fahrt im Minitransporter mit

Die rund fünfstündige Fahrt klappt dank eines Minitransporters, in dem die Esel nebeneinander stehen und – gut versorgt mit Futter – entspannt reisen können. „Die zwei braunen stehen zusammen, die beiden grauen auch. Und die drei schwarzen, denn die sind etwas spezieller und drängeln gern mal etwas“, beschreibt Harald Probst die festgelegte Reiseordnung. Auf halber Strecke gibt es eine Pause, um die Tiere vor der Weiterreise nochmals zu versorgen.

Weil die erste Ostsee-Auszeit im August alle zwei- und vierbeinigen Urlauber so glücklich machte, sind die Niedersachsen gerade gleich nochmal gekommen. Diesmal sogar für zehn Tage.

Da es auf dem Hof Bredenkamp zwar viel Platz für Vierbeiner, aber keine Ferienquartiere für Menschen gibt, nehmen sich Harald Probst und Ulla Schumann immer eine Ferienwohnung in der Nähe. Mehrfach pro Tag schauen sie aber bei den Eseln vorbei und nehmen diese an sogenannten Doppelleinen sogar mit auf Wanderschaft.

Beim Ausflug mit den Mini-Eseln wird Harald Probst (vorn) auch von den Gastgebern unterstützt. Ohne Hilfe ginge es aber auch – dank Doppelleinen für die Tiere. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Erste Tiere kommen per Flugzeug aus Kentucky

Ihre Leidenschaft für Mini-Esel begann vor 20 Jahren. „Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Wir hatten alle Tiere, aber keine Esel. Deshalb habe ich immer gesagt, dass ich mir welche hole, wenn ich groß bin“, erzählt Ulla Schumann.

Da es sich bei dieser speziellen Rasse um Zuchttiere handelt, die vor allem in Amerika und Kanada vorkommen, stammten auch die ersten Tiere der beiden Harzer aus den USA. „Die sind damals von Kentucky bis nach Luxemburg geflogen und dort haben wir sie abgeholt“, erinnert sich die Chefin einer Zeitarbeitsfirma.

Weitere Fohlen kauften beide dann in Holland, bevor Ulla Schumann selbst in die Lillyputt-Zucht einstieg. Mit seinen Tieren nimmt das Ehepaar auch an Züchtertreffen oder Wettbewerben teil. „Mini-Esel kommen aber auch in der Therapie, in Altenheimen oder beispielsweise bei schwer erziehbaren Jugendlichen zum Einsatz“, nennt Ulla Schumann Beispiele für die Nutzung der Tiere, die maximal 91 Zentimeter Schulterhöhe haben.

Kein Ostseebad geplant: Mini-Esel meiden das Wasser

Wenn es der Hauptberuf zulässt, will sie auch wieder züchten. Im Reisetransporter ist derzeit zwar nur noch ein Platz frei, aber notfalls würde eben umdisponiert. Denn die Tiere können alt werden. „Unsere älteste Stute ist Thumper, die ist schon 18″, erzählt Ulla Schumann. Normalerweise könnten die Mini-Esel locker 30 Jahre erreichen. „Aber unsere werden bestimmt 50, denn wir verwöhnen sie.“ Nicht nur, dass es neben Gras auch mal Müsli gibt. Die gute Ostseeluft käme den Tieren sicher auch zugute, sagt sie schmunzelnd.

Strandspaziergänge hätten sie mit den Eseln zwar noch nicht gemacht. Aber ausgeschlossen sei das nicht. Nur ins Wasser werden die tierischen Ostsee-Urlauber wohl nicht gehen. „Esel meiden das Wasser, weil sie die Tiefe nicht einschätzen können. Für sie scheint jede Pfütze so tief wie Loch Ness“, sagt Ulla Schumann.

Die beide Hündinnen dagegen lieben die See. Und so kommt am Ende jeder Teilnehmer der menschlich-tierischen Reisegruppe auf seine Kosten.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ostseezeitung.