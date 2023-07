Aperol-Streit an der Ostsee

Sie wollten nur einen Aperol an der Ostsee trinken, nichts essen: Doch das war in einem Restaurant in Grömitz am Abend unerwünscht. Wie der Betreiber aus Ostholstein die Entscheidung erklärt und wie es andere Lokale in Ostholsteins Urlaubsorten handhaben.