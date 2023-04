﻿Betrug mit falschen Rechnungen: Wie die Täter arbeiten – und wie Opfer reagieren sollten

Fiese Masche: Mit gefälschten Rechnungen bringen Betrüger Händler und Gastronomen um ihr Geld. Ein Potsdamer wäre beinahe darauf reingefallen – jetzt will er andere warnen. Die Täter machen auf diese Weise Millionen, doch manchmal landen sie auch im Gefängnis.

Ronny Rammelt und seine Partnerin Fanny Belling eröffnen in wenigen Tagen das „Rankelmut“. Die Rechnung, die sie erhalten haben, ist eine Fälschung.

Potsdam. Auf den ersten Blick sieht alles ganz seriös aus, wie eine Rechnung eben aussieht. Anschrift, typische Behördenschriftart, ein paar Paragrafen, ein Wappen, ein Richter als Aussteller, das Potsdamer Amtsgericht spielt eine Rolle. Und natürlich eine Zahlungsaufforderung mit Kassenzeichen, Bankverbindung und Rechnungssumme. Der Potsdamer Gastronom Ronny Rammelt ist schon drauf und dran, die geforderte Summe zu überweisen, es geht um 732 Euro für den Eintrag seiner neuen Bar ins Handelsregister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

IBAN führt nach Malta – und nicht zum Amtsgericht Potsdam

Ronny Rammelt hat Glück, dass seine Banking-App in diesem Moment nicht funktioniert. Denn nichts an dieser Rechnung ist echt, beinahe wäre der Barmann einem Betrug aufgesessen. „Ich habe dann noch einmal genauer hingeschaut und mich über die IBAN gewundert“, sagt er. Die gehört zu einem Konto im Mittelmeerstaat Malta – also ganz sicher nicht zu einer deutschen Behörde. Hätte er gezahlt, das Geld wäre wohl unwiederbringlich verloren gewesen.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peter Solf kennt das Problem nur zu gut. Der Rechtsanwalt ist Geschäftsführer beim Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität. „Diese Masche gibt es seit Jahrzehnten“, sagt Solf. Die Täter agierten im immer selben Schema: Ein hoheitlich wirkendes Anschreiben und das Vorspielen bestehender Geschäfts- oder Vertragsbeziehungen bilden den Kern, dazu kommen hohe, aber nicht astronomische Forderungen und eine im Geschäftsverkehr unüblich kurze Frist zur Zahlung, um den Druck zu erhöhen. Rammelt sollte binnen drei Tagen zahlen, normal wären zehn bis 14 Tage.

Betrugsmasche ist oft erfolgreich

„Diese Art von Formularbetrug ist oft erfolgreich“, sagt Peter Solf. Gerade junge Gründer hätten noch nicht genau im Kopf, welche Summen für welche Dienstleistungen anfallen, der Papierkram sei fordernd. „Und die Forderung ergibt ja objektiv sogar Sinn“, sagt Solf. Denn die Täter machen sich den echten Eintrag in entsprechende Branchenverzeichnisse zunutze. „Der Bundesanzeiger veröffentlicht für ganz Deutschland jede Änderung im Handelsregister, das ist ein leichtes, das abzufischen, die Täter haben da eine perfekt eingespielte Logistik und sind sehr schnell“, erklärt Peter Solf.

Das Schreiben, das Ronny Rammelt erhalten hat, entspricht exakt dem üblichen Vorgehen. Für Laien ist der Betrug auf den ersten Blick nicht zu sehen. „Aber wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass keines der Elemente zusammenpasst“, sagt Peter Solf. Im Briefkopf findet sich ein Wappen – allerdings von Nordrhein-Westfalen. Das vermeintliche Amtsgericht wird da gar nicht erst benannt, der Absender lautet „Zentrale Zahlstelle, 80335 München“, der Zahlungsempfänger aber „Handelsregister“.

Forderung ist überhöht, aber nicht astronomisch

Dessen Konto wird, das zeigt die IBAN, auf Malta geführt – allerdings, darauf weist Peter Solf hin, seien in anderen Fällen auch inländische Bankverbindungen angegeben. „Der Versender in diesem Fall hat schon mehrere Kontoverbindungen genutzt, auch in Deutschland“, sagt er. Insgesamt seien etwa zwei Drittel der Konten bei ausländischen, ein Drittel bei deutschen Banken registriert. Weiter ist die geforderte Summe viel zu hoch, 732 Euro. Tatsächlich kostet die Eintragung ins Handelsregister je nach Firmengröße nicht mehr als 300 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann ist da noch der Richter, der die Rechnung ausgestellt haben soll. Ein gewisser „Dr. Joachim Eiden, Richter am Amtsgericht Potsdam“. Am Potsdamer Amtsgericht kennt man keinen Dr. Joachim Eiden. „Außerdem wird ein solches Schreiben nie von einem Richter unterzeichnet“, sagt Gerichtssprecher Oliver Kramm.

Münchner Gericht hat den Scam im Blick

In zwei süddeutschen Tageszeitungen gibt es ältere Berichte über einen Amtsrichter Eiden aus Bayern. Es ist nicht viel zu erfahren über den promovierten Juristen. Mitte 40 soll er heute sein, vor einigen Jahren rührte ihn die Geschichte einer armen Seniorin im Gerichtssaal derart, dass er ihr 50 Euro schenkte. Und es gibt einen Dr. Joachim Eiden, der wirklich als Richter in München arbeitet, allerdings am Landgericht München 1.

Wie einig sind sich FFF und Letzte Generation? Im Lager der Klimaretter brodelt es. Die Aktivisten der Letzten Generation wollen erneut Berlin blockieren. Fridays for Future fürchtet um den Ruf der Bewegung. Auch die Wut der Pendler wächst. Wie viel ziviler Ungehorsam nutzt wirklich der guten Sache? Jetzt lesen mit RND+

Am Amtsgericht München hat man die Betrugsmasche im Blick. „Derzeit sind vermehrt betrügerische Rechnungen mit Bezug zum Amtsgericht München im Umlauf“, bestätigt Gerichtssprecher Martin Swoboda. Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht München 1 weisen auf ihren Homepages auf den Scam hin. „Dabei werden womöglich reale oder fiktive Namen von Richtern oder Staatsanwälten willkürlich den gefälschten Zahlungsaufforderungen hinzugefügt“, so Swoboda. Peter Solf sieht das genauso. „Diese Namen werden frei erfunden oder irgendwo zusammengeklaubt“, sagt der Kämpfer gegen Wirtschaftskriminalität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Potsdamer IHK warnt die Mitglieder

Die Potsdamer Staatsanwälte und die hiesige Polizei können keine belastbaren Opfer- oder Tatzahlen nennen, beide führen keine entsprechende Statistik. Die Industrie- und Handelskammer warne ihre Mitglieder „immer wieder“ vor der Masche, sagt deren Vorsitzender Detlef Gottschling. Peter Solf und der DSW gehen von immensen finanziellen Schäden aus, die Rede ist von 365 Millionen Euro an betrügerisch geforderten Summen im Jahr.

Die Täter seien „vermutlich nicht zentral gesteuert“, sagt er, allein 2022 habe der DSW 57 neue Anbieter registriert, die versuchten, Geld zu machen. „Es steckt ein gewisses Know-how und einiger Aufwand dahinter.“ Peter Solf rät den Empfängern der Betrüger-Schreiben unbedingt zur Strafanzeige, der DSW zeigt die Betrüger auch selbst an und hat dies im Fall des Absenders des Potsdamer Schreibens schon Anfang Februar getan. Denn das hat durchaus Aussicht auf Erfolg. „Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Betrug. Allein im vergangenen Jahr gab es drei größere Urteile mit Haftstrafen ohne Bewährung“, sagt er. Das Amtsgericht München hat nach einem Hinweis der MAZ mittlerweile ebenfalls Strafanzeige wegen des Schreibens erstattet.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.