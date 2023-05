Bewaffneter Mann verschanzt sich mit Neffe in Wohnung - SEK im Einsatz

Ein 31 Jahre alter Mann hat sich nach Angaben der Polizei mit einem Messer in der Wohnung eines Familienangehörigen in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) verschanzt. In der Wohnung befinde sich auch der 14 Jahre alte Neffe des Mannes, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Nach polizeilichen Kenntnisstand handele der 31-Jährige in einem „psychischen Ausnahmezustand“.

Zeugen hätten den aus dem benachbarten Oppenheim stammenden Mann am Morgen mit einem großen Messer durch Nierstein laufen sehen und die Sicherheitskräfte verständigt, hieß es. Als die Polizei eingetroffen sei, habe sich der Oppenheimer in die Wohnung begeben.

14-Jähriger möglicherweise in Gefahr

Der Polizei zufolge konnte eine Gefährdung des Jugendlichen durch den 31-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Daher sei man mit vielen Kräften in der Stadt knapp 20 Kilometer südlich von Mainz im Einsatz, sagte der Sprecher. Vor Ort seien unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und eine Verhandlungsgruppe. Man versuche, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen.

Der Bereich um das Mehrfamilienhaus in einem Wohnviertel sei großzügig abgesperrt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

