Beyoncé und Jay-Z kaufen laut US-Medien teuerstes Haus in Kalifornien

Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z sollen Kaliforniens teuerstes Haus gekauft haben, berichtet die US-Boulevardzeitung „TMZ“. Das Anwesen soll nicht weniger als über 200 Millionen Dollar kosten, und belegt in dem Bundesstaat Platz eins und in den USA sogar Platz zwei auf der Rangliste der teuersten Immobilien.

Zusammen besitzt das Promi-Paar ein Vermögen von geschätzt zwei Milliarden Dollar - der Kaufpreis deckt davon also immerhin zehn Prozent. Die Villa befindet sich direkt am Strand in der Stadt Malibu mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Entworfen hat das 30.000 Quadratmeter-Anwesen mit hohen weißen Betonwänden und deckenhohen Fenstern der japanische Architekt Tadao Ando, der Bau der Villa soll insgesamt 15 Jahre gedauert haben.

2017 kaufte das Promi-Paar eine Immobilie in Bel-Air, Los Angeles, für 88 Millionen Dollar, die sie nun laut „TMZ“ sogar behalten wollen. Demnach würden die beiden das Malibu-Anwesen erst einmal nur am Wochenende beziehen und ihren Lebensmittelpunkt in Bel-Air behalten, wo die Kinder zur Schule gehen.

