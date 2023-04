Polizeieinsatz und Bombenentschärfung - wegen Spielzeugsoldaten

Ein herrenloser Koffer steht in einem Zug auf einem Sitz. Der verdächtige Koffer in einem Zug hat am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Bielefeld für einen Polizeieinsatz gesorgt. Letztlich waren aber nur Spielzeugsoldaten darin. (zu dpa: "Spielzeugsoldaten sorgen für Polizeieinsatz im Zug")

© Quelle: Bundespolizei Sankt Augustin/dpa