Bis zu 50 Liter Regen: Keller und Straßen bei Unwetter überflutet

Detmold. Schwere Unwetter mit Starkregen haben am Montag in Nordrhein-Westfalen große Schäden verursacht. Keller liefen voll, eine Brücke wurde überspült. Besonders betroffen waren der Landkreis Lippe, der Landkreis Unna und der Lahn-Dill-Kreis. Allein in Detmold zählte die Feuerwehr mehr als 120 Einsätze vom Nachmittag bis zum frühen Abend, wie die Stadt in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Trotz des Unwetter-Chaos gab es in Detmold aber keine Verletzten. Viele Haupt- und Nebenstraßen seien zeitweise überflutet gewesen, hieß es weiter. Besonders getroffen habe es die Bürgerinnen und Bürger im Detmolder Ortsteil Klüt. Mehr als 50 Keller und auch einige Erdgeschosse seien dort vollgelaufen. Da in vielen Häusern zunächst der Strom abgeschaltet werden musste, konnten einige die Nacht nicht Zuhause verbringen. In der Turnhalle der örtlichen Grundschule sei kurzfristig eine Anlaufstelle eingerichtet worden, in der die Menschen versorgt werden und übernachten können.

Im Werne in Landkreis Unna berichtete die Feuerwehr, dass stellenweise 30 Liter Regenwasser pro Quadratmeter niedergegangen seien. Dies habe zu Überflutungen und Schlammlawinen geführt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Abend mit. In der Werner Innenstadt standen demnach Keller und Straßen unter Wasser und es wurden Gullydeckel hochgespült. Die Wassermassen und der Schlamm blockierten demnach die Abläufe der Kanalisation. Zudem mussten die Ställe eines Reiterhofs von Wassermassen befreit werden.

In Lage bei Detmold ist ein Keller mit Wasser voll gelaufen. Schwere Unwetter und heftige Überflutungen trafen Nordrhein-Westfalen, besonders heftig gezeichnet ist die Gegend um Detmold und Nachbarstadt Lage. © Quelle: Bernd März/dpa

Keller im Lahn-Dill-Kreis ausgepumpt

Im Lahn-Dill-Kreis hat sich die Lage unterdessen am Dienstagmorgen entspannt. Der Kreis teilte mit, dass auch dort Keller aufgrund von Starkregen vollliefen. Die Behörden zählten 55 Einsätze mit etwa 250 Einsatzkräften. In der nahe gelegenen Gemeinde Braunfels trat zudem zwischenzeitlich ein Bach über die Ufer. Die Wassermarke habe 1,90 Metern überschritten, hieß es. Eine Brücke wurde überspült und musste abgesperrt werden. Insgesamt sei die Lage unter Kontrolle, sodass die meisten Einsatzkräfte auch hier wieder abrücken konnten, hieß es weiter.

Im Lahn-Dill-Kreis hatte es am Abend innerhalb von sechs Stunden Niederschlagsmengen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter gegeben. Stellenweise berichtet die Behörden sogar von 40 und 50 Litern pro Quadratmeter. Der Starkregen habe neben volllaufenden Kellern, Schlammlawinen und Materialschäden verursacht.

RND/dpa