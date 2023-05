Bislang genaueste Darstellung des „Titanic“-Wracks präsentiert

Proteste der Letzten Generation

Aktivisten kleben sich in Berlin an Autos – Feuerwehr muss Fahrzeuge von der Straße heben

Auch an Himmelfahrt haben Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation in Berlin mit Straßenblockaden gegen die Klimapolitik der Regierung protestiert. Dabei klebten sich manche auch an Autos fest. Die Feuerwehr musste zwei Fahrzeuge von der Straße heben. Das Nachsehen hatten Autofahrer, die auf dem Weg in den Urlaub waren.